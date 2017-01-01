Голова Єврокомісії прийшов на саміт у Женеві п'яним – The Sun

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Жан-Клод Юнкер

Юнкер поводився дивно... Було ясно, що він тоді добре набрався, пише видання

Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нібито прийшов на саміт у Женеві напідпитку. Про це повідомляє The Sun.

За даними британського таблоїду, на саміті, присвяченому врегулюванню кіпрської проблеми, Юнкер розв'язно спілкувався зі своїми помічниками, а також постійно «врізався» в людей і меблі.

«Юнкер поводився дивно... Було ясно, що він тоді добре набрався», – заявило джерело газети.

Нагадаємо, що Юнкера вже не вперше підозрюють у зловживанні алкоголем. Навесні 2015 року розгорівся скандал, коли глава Єврокомісії «у веселому настрої» голосно крикнув прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану: «Диктатор іде!» А потім поплескав його долонею по обличчю.