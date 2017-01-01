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    Голова Єврокомісії прийшов на саміт у Женеві п'яним – The Sun

    • Сьогодні, 14:59
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    Жан-Клод Юнкер
    Жан-Клод Юнкер

    Юнкер поводився дивно... Було ясно, що він тоді добре набрався, пише видання

    Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нібито прийшов на саміт у Женеві напідпитку. Про це повідомляє The Sun.

    За даними британського таблоїду, на саміті, присвяченому врегулюванню кіпрської проблеми, Юнкер розв'язно спілкувався зі своїми помічниками, а також постійно «врізався» в людей і меблі.

    «Юнкер поводився дивно... Було ясно, що він тоді добре набрався», – заявило джерело газети.

    Нагадаємо, що Юнкера вже не вперше підозрюють у зловживанні алкоголем. Навесні 2015 року розгорівся скандал, коли глава Єврокомісії «у веселому настрої» голосно крикнув прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану: «Диктатор іде!» А потім поплескав його долонею по обличчю.

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