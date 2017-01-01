Голова Львівської облради за рік примножив доходи в 12 разів

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Олександр Ганущин

У 2016 році Ганущин отримав 200 тис. 912 гривень заробітної плати

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин («Блок Петра Порошенка «Солідарність») задекларував 430 тис. 912 гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з даними, в 2016 році Ганущин отримав 200 тис. 912 гривень заробітної плати і 230 тис. гривень від відчуження транспорту, які він задекларував як власні готівкові заощадження.

Крім цього, голова облради є власником автомобілів Сhеггу Tiggo 2014 року випуску і Mitsubishi Shogun 1994 р. в., який придбав у звітному році за 107 тис. 122 гривні у Великобританії.

У розділі «Об'єкти нерухомості» голова облради зазначив спільне з дружиною, сином і дочкою право власності на земельну ділянку 600 кв. м і недобудоване господарське приміщення 120 кв. м, власниками яких є громадянка України Ніна Голуб і громадянка Надія Томінець відповідно.

Дружина Ганущина Соломія за 2016 рік задекларувала 35 тис. 223 гривень зарплати, 41 тис. доларів готівки і автомобіль Nissan Qashqai 2008 р. в.

Крім того, вона володіє критим навісом 50 кв. м і житловим будинком 367,7 кв. м, право на який мають усі члени сім'ї.

Як повідомлялось, секретар Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов («Об'єднання «Самопоміч») задекларував отримання спадщини на суму 17 млн 201 тис. 708 гривень за 2016 рік. У нього також є 14 люксових годинників та акваріум за 1,7 млн грн.