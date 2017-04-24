Голова місії ОБСЄ поїхав на Донбас

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Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан

Апакан відвідає район, де підірвалися співробітники місії

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан разом із делегацією вирушив на Донбас.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує Еспресо.TV.

«Я можу підтвердити, що посол Апакан та наша делегація зараз на шляху до східної України. Низка дій, які буде вживати ця делегація, визначатиметься послом Апаканом», - заявив Хуг.

Також Хуг заявив, що місія ОБСЄ після загибелі співробітника призупинила роботу патрулів на Донбасі.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

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Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

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В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.