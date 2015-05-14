Голова МЗС Люксембурга відвідає лінію розмежування та Маріуполь

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Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн

Делегація на чолі з міністром закордонних справ Люксембурга Жаном Ассельборном перебуватиме у Маріуполі 13 березня

Делегація на чолі з головою МЗС Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і главою МЗС України Павлом Клімкіним відвідає Маріуполь з робочим візитом.

У Маріуполі з робочим візитом 13 березня перебуватиме делегація на чолі з міністром закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

«Метою візиту є ознайомлення з Маріуполем, відвідування лінії зіткнення і обговорення питань подальшої співпраці з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським та міським головою Маріуполя Вадимом Бойченко», - йдеться в повідомленні.

Як зазначалося раніше, в Україні з робочим візитом 13-14 березня перебуватиме міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.