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    Голова МЗС Люксембурга відвідає лінію розмежування та Маріуполь

    • Сьогодні, 20:15
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    Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн
    Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн

    Делегація на чолі з міністром закордонних справ Люксембурга Жаном Ассельборном перебуватиме у Маріуполі 13 березня

    Делегація на чолі з головою МЗС Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і главою МЗС України Павлом Клімкіним відвідає Маріуполь з робочим візитом.

    У Маріуполі з робочим візитом 13 березня перебуватиме делегація на чолі з міністром закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

    «Метою візиту є ознайомлення з Маріуполем, відвідування лінії зіткнення і обговорення питань подальшої співпраці з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським та міським головою Маріуполя Вадимом Бойченко», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначалося раніше, в Україні з робочим візитом 13-14 березня перебуватиме міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.

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