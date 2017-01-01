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    Голова МЗС Люксембургу прибув до Маріуполя

    • Сьогодні, 12:30
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    <span lang="UK">Делегація на чолі з головою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном&nbsp;</span>
    Делегація на чолі з головою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном 

    Жан Ассельборн хоче оцінити ситуацію на лінії розмежування та побачити наслідки російської агресії проти України

    Делегація на чолі з головою МЗС Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і главою МЗС України Павлом Клімкіним прибула у Маріуполь з робочим візитом. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військов-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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    «Щойно зустріли в аеропорту Маріуполя міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пан Ассельборн прибув у зону АТО, щоб на власні очі оцінити ситуацію на лінії розмежування та побачити наслідки російської агресії проти України», - написав він.

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    Голова МЗС Люксембургу прибув до Маріуполя
    Голова МЗС Люксембургу прибув до Маріуполя
    Голова МЗС Люксембургу прибув до Маріуполя

    Як зазначалося раніше, в Україні з робочим візитом 13-14 березня перебуватиме міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.

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