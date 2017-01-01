Голова МЗС Люксембургу прибув до Маріуполя

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Делегація на чолі з головою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном

Жан Ассельборн хоче оцінити ситуацію на лінії розмежування та побачити наслідки російської агресії проти України

Делегація на чолі з головою МЗС Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном і главою МЗС України Павлом Клімкіним прибула у Маріуполь з робочим візитом. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військов-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Щойно зустріли в аеропорту Маріуполя міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пан Ассельборн прибув у зону АТО, щоб на власні очі оцінити ситуацію на лінії розмежування та побачити наслідки російської агресії проти України», - написав він.

Як зазначалося раніше, в Україні з робочим візитом 13-14 березня перебуватиме міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.