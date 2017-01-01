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    Голова МЗС Туреччини запевнив, що Анкара не зрадить Київ

    • Сьогодні, 16:36
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    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара, як і раніше, вважає Крим частиною України

    Співпраця з Росією важлива для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо конфліктів в Україні та Грузії. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на IX конференції послів в Анкарі, пише «Українська правда» із посиланням на турецьке агентство «Анадолу».

    «Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України», – зауважив Чавушоглу.

    При цьому міністр наголосив на взаємодії з Росією із сирійського питання.

    За його словами, на сьогодні в Туреччині перебуває 2,8 мільйона сирійських біженців, на підтримку яких Анкара направила мільярди доларів. При цьому Анкара робить кроки з ліквідації загрози тероризму з сирійської території, зазначив Чавушоглу.

    «Туреччина продовжить активно підтримувати територіальну і політичну цілісність Сирії», – запевнив міністр.

    Разом з тим Чавушоглу назвав загибель посла РФ в Анкарі спільною втратою і болем народів Туреччини та Росії.

    Туреччина Крим
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