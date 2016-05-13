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    Голова ОБСЄ: Конфлікт в Україні стане пріоритетом для Австрії

    • Сьогодні, 00:00
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    3 січня голови МЗС України та Австрії побували на сході України та побачили наслідки обстрілів у Виноградному

    Конфлікт всередині і навколо України — пріоритет для Австрії під час головування її представника в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

    Про це заявив новий глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

    «Після двох днів на Сході України повернувся до Відня. Конфлікт всередині та навколо України є приорітетом для Австрії під час головування в ОБСЄ», — написав він у Twitter.


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