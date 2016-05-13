Голова ОБСЄ: Конфлікт в Україні стане пріоритетом для Австрії
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3 січня голови МЗС України та Австрії побували на сході України та побачили наслідки обстрілів у Виноградному
Конфлікт всередині і навколо України — пріоритет для Австрії під час головування її представника в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Про це заявив новий глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц.
«Після двох днів на Сході України повернувся до Відня. Конфлікт всередині та навколо України є приорітетом для Австрії під час головування в ОБСЄ», — написав він у Twitter.
After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 січня 2017 р.