Голова ОБСЄ: Конфлікт в Україні стане пріоритетом для Австрії

3 січня голови МЗС України та Австрії побували на сході України та побачили наслідки обстрілів у Виноградному

Конфлікт всередині і навколо України — пріоритет для Австрії під час головування її представника в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це заявив новий глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

«Після двох днів на Сході України повернувся до Відня. Конфлікт всередині та навколо України є приорітетом для Австрії під час головування в ОБСЄ», — написав він у Twitter.

After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.