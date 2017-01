Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний глава ОБСЄ прибули до Маріуполя

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц уже прибули в Маріуполь із робочим візитом. Про це стало відомо з Twitter Міністерства закордонних справ України.

[READ_MORE

FMs of #Ukraine and #Austria @PavloKlimkin and @sebastiankurz arrived in Mariupol, Donetsk region. Busy agenda ahead pic.twitter.com/Yp5QxOgZVx