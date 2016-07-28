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    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні

    • 3 Сiчня, 12:28
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    Себастьян Курц та Павло Клімкін
    Себастьян Курц та Павло Клімкін

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний глава ОБСЄ прибули до Маріуполя

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц уже прибули в Маріуполь із робочим візитом. Про це стало відомо з Twitter Міністерства закордонних справ України.

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    Себастьян Курц приїхав, щоб ознайомитися із ситуацією в регіоні. Також він має зустрітися із керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. На зустрічі обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в регіоні, передає прес-служба МЗС України.

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    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні
    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні
    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні
    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні
    Голова ОБСЄ прибув у Маріуполь, щоб ознайомитись із ситуацією в регіоні

    Нагадаємо, 1 січня Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі в 2017 році.

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