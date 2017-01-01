Голова ОБСЄ заявив, що немає підтримки ідеї озброєної поліцейської місії на Донбасі:

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Курц висловив сумніви в тому, що ідея озброєної місії ОБСЄ на Донбасі може стати реальністю

Міністр закордонних справ Австрії, яка зараз головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив про необхідність посилити Спеціальну моніторингову місію (СММ) організації в Україні. Зокрема - надати краще спорядження та техніку для контролю ситуації вночі, заявив він у інтерв'ю виданню Kurier, опублікованому в четвер, 12 січня.

«Якщо вдасться забезпечити моніторинговій місії кращий доступ (до районів на Донбасі. - Ред.), можливість контролю вночі, та покращити її технічне оснащення, можемо досягти прогресу та наблизитися до працюючого режиму припинення вогню», - зазначив Курц.

Утім, Курц висловив сумніви в тому, що ідея озброєної місії ОБСЄ на Донбасі може стати реальністю, зокрема через брак підтримки серед країн-членів організації.

Серед інших планів Відня на чолі ОБСЄ Курц назвав лобіювання послаблення санкцій проти Росії «крок за кроком» в обмін на «позитивний розвиток подій на місці».

Виступаючи із програмною промовою з нагоди початку головування Австрії, міністр виступив за збільшення уваги ОБСЄ до радикалізації ісламістів та відповідні превентивні заходи, повідомляє інформагенція dpa.

Раніше під час свого візиту на Донбас Курц наголосив, що СММ ОБСЄ й надалі в рамках свого мандату розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу. Головним завданням лишатиметься контроль за припиненням бойових дій.