Голова Одеської ОДА Степанов: Дорогу на Вилкове відкриємо до кінця травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна протяжність дороги Спаське – Вилкове складає 44,7 км

15 квітня голова Одеської ОДА Максим Степанов проінспектував стан ремонту автодороги державного значення Т-16-28 Спаське – Вилкове та автодороги міжнародного значення М-15 Одеса-Рені. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Загальна протяжність дороги Спаське – Вилкове складає 44,7 км. Ця автомобільна дорога побудована ще в 1940-1950 роках, проходить територією Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області і має ключове значення для регіону, оскільки є туристичним маршрутом, що забезпечує зв'язок міста Вилкове з основною транспортною магістраллю півдня Одещини - автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест).

Останні ремонтні роботи на окремих ділянках цього шляху виконувалися ще в 2010 році. Однак загальний стан дороги по всій її протяжності протягом багатьох років залишався вкрай незадовільним. На окремих ділянках дорожнє покриття було зруйновано по всій ширині проїзної частини.

На сьогоднішній день на дорозі Спаське – Вилкове вже виконаний значний обсяг робіт, відновлено основу дорожнього покриття, влаштовано вирівнюючі та верхні шари покриття, упорядковано узбіччя. Наприкінці травня 2017 року планується введення дороги у експлуатацію.

За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, дорога Спаське – Вилкове має ключове значення для області.

«На жаль, багато років вона була скоріше напрямком, а не дорогою. Нею ніхто не займався. Тому її ремонт я поставив в пріоритет відразу, як прийшов на посаду. Звичайно, в першу чергу, ми ставимо перед собою завдання забезпечити комфорт для місцевих жителів. Але Вилкове – це ще і «Українська Венеція» та туристична перлина Придунав’я. Ми розуміємо, що без якісних доріг туризм у регіоні не зможе розвиватися бажаними темпами. Отримавши якісні шляхи сполучення, і Вилкове, і весь Дунайський біосферний заповідник стануть більш доступними для туристів. Це означає, що туристична галузь і загалом економіка цих районів отримають серйозний імпульс до розвитку. Останні роки про ремонт дороги Спаське – Вилково тільки говорили. Ми почали діяти. Зараз ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Дорогу буде відкрито наприкінці травня цього року», - зазначив Степанов.

Голова Одеської ОДА розповів, що ремонт доріг Спаське-Вилково та Одеса-Рені був одним з першочергових завдань, які перед ним поставив Президент України Петро Порошенко.

«Коли президент представляв мене на посаді голови ОДА, він наголосив, що ремонт цих доріг буде моїм першим завданням. І це завдання виконано», - підкреслив він.

Мешканці міста Вилкове під час спілкування с головою ОДА та журналістами розповіли, що за останні 10 років на цій дорозі лише інколи відбувся ямковий ремонт, її стан з кожним роком погіршувався, тому місцевим мешканцям було вкрай складно добиратися до райцентру та обласного центру.

«Ця дорога має велике значення, перш за все, для звичайних людей. Наше містечко маленьке, у поліклініці не вистачає спеціалістів, а виїхати з міста по такій дорозі було просто неможливо. Тепер люди зможуть за необхідності поїхати на обстеження чи лікування. Також з’являться додаткові можливості для молоді, яка хотіла б працювати і осісти у нашому містечку. І, звичайно ж, це сприятиме залученню туристів», - зазначила мешканка міста Вилкове Марина Крюкова.

За її словами, раніше дорога від Спаського до Вилкового займала біля 2 годин, а зараз, після ремонту, – близько 40 хвилин на приватному транспорті.

Цього ж дня Степанов також перевірив стан ремонту стратегічно важливої для регіону дороги Одеса-Рені ( загальна протяжність - 289,4 км, 56,2 км відремонтовано у 2016 році, 138,968 км заплановано відремонтувати у 2017 році, знаходиться у аварійному стані, потребує ремонту вже більше 30 років). Ця дорога є основною транспортною магістраллю півдня Одеської області (проходить по території 9-ти районів), забезпечує зв'язок з портами України, по ній здійснюється постійний рух великовагового транзитного транспорту, що прямує до міжнародного пункту пропуску Джурджулешти. Ремонтні роботи планується завершити до кінця 2017 року.

Як повідомлялося, 22 березня голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував свій стратегічний план дій «Розумний регіон», одним з головних пріоритетів якого є будівництво та ремонт у 2017 році стратегічно важливих для Одеської області доріг, зокрема, трас Одеса-Рені, Спаське-Вилково, Кодима-Балта та ін.