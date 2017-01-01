Голова Одеської ОДА Степанов: У області буде розширена мережа безкоштовних центрів лікування інфаркту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Одеської ОДА Максим Степанов

За даними фахівців, наразі показник смертності від інфаркту міокарда в Україні майже утричі перевищує відповідні показники розвинених країн

В Одеській області планується розширення мережі безкоштовних реперфузійних центрів (центрів лікування інфаркту міокарду). Про це, за повідомленням прес-служби облдержадміністрації, голова Одеської ОДА Максим Степанов заявив 17 травня у Одесі на презентації концепцію розвитку системи охорони здоров’я у області.

«Показник смертності від інфаркту міокарда в Україні майже утричі перевищує відповідні показники розвинених країн (24% проти 8%). Робота таких центрів дозволить знизити смертність від інфаркту до 14%, значно зменшити відсоток ускладнень та випадків інвалідності, скоротити терміни лікування», - заявив Степанов.

Також гострою проблемою для області є забезпечення районів області обладнанням для гемодіалізу. За словами голови ОДА, планується відкриття додатково чотирьох центрів гемодіалізу: на півночі, півдні та в центрі області, а також найбільшого у м. Одеса. До 2019 року ці центри дозволять забезпечити 100% потреб області у гемодіалізі.

Як повідомлялося, реформа медицини в Одеській області є одним з ключовим напрямків Стратегічного плану дій на 2017-2019 роки під назвою «Розумний регіон», який голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував у березні 2017 року.