Голова Одеської ОДА Степанов відзвітував про роботу у соціальній та гуманітарній сферах

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Голова Одеської ОДА Максим Степанов

Голова Одеської ОДА зазначив, що в області стабілізовано ситуацію з оформленням субсидій, яка наприкінці 2016 року була вкрай незадовільною

Команда голови Одеської ОДА підготувала проект реформи надання медичних послуг на Одещині, який передбачає створення 9 госпітальних округів та запровадження ефективних механізмів надання медичної допомоги, а також розробила програму надання безоплатної медичної допомоги хворим при гострому коронарному синдромі. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов під час презентації свого звіту 100 днів діяльності на посаді, що відбулася 25 квітня у Одесі.

Під час презентації Степанов назвав ключовими пріоритетами своєї діяльності забезпечення гідної якості життя громадян, що передбачає вирішення проблем безпеки, медицини, соціального захисту, освіти.

«Якість та доступність медичних послуг – одні з найактуальніших проблем для мешканців Одеської області. За 100 днів наша команда підготувала проект реформи надання медичних послуг в області, який передбачає створення 9 госпітальних округів в Одеській області та запровадження ефективних механізмів надання медичної допомоги. Незабаром проект реформи буде представлено громадськості. Одеська область в повному обсязі приєдналася до урядової програми «Доступні ліки». Станом на 23 квітня ліки можна отримати у 130 аптеках області та міста Одеси. Також розроблено програму надання безоплатної медичної допомоги хворим при гострому коронарному синдромі, яка стартує у першій половині травня. Реалізація програми дозволить лікарям Одеської області рятувати до 1500 життів щороку (це 3-5 життів щодня), зменшити відсоток ускладнень, допоможе пацієнтам уникнути інвалідності та втрати працездатності», - заявив Степанов.

Окрім того, голова Одеської ОДА зазначив, що в області стабілізовано ситуацію з оформленням субсидій, яка наприкінці 2016 року була вкрай незадовільною.

«Ліквідовано тримісячне відставання у нарахуванні та призначенні субсидій – оброблено понад 15 тисяч справ. На 1 квітня отримують субсидії 54 517 домогосподарств, яким нараховано 868,9 млн грн. Це – 99% річного обсягу. Також ОДА звернулася до Кабінету Міністрів щодо збільшення обсягу субвенції на надання пільг та субсидій. для Одеської області», - повідомив Степанов.

Також, за інформацією голови Одеської ОДА, у порівнянні з минулим роком були майже в 2 рази збільшені обсяги виділення земельних ділянок учасникам АТО - з 800 до 1500 гектарів, і у планах облдержадміністрації продовжувати збільшення цих обсягів.

Степанов торкнувся і питання освіти, розповівши про вже діючий проект безкоштовних онлайн курсів з підготовки випускників Одеської області до ЗНО під назвою «Будь розумним/Be smart». «Переконаний, що ці онлайн курси допоможуть нашій області піднятися з останніх місць у рейтингу складання ЗНО в Україні», - зазначив він.

Серед важливих результатів перших 100 днів своєї роботи на чолі Одеської ОДА, Максим Степанов також відзначив налагодження комунікацій з громадськістю. «На моє переконання, влада існує для того, щоб реагувати на звернення громадян, а не ігнорувати їх. На жаль, на момент мого призначення в ОДА налічувалося 2476 прострочених звернень громадян. Ми розглянули їх усі. Станом на сьогодні звернення людей, які залишилися без реагування, відсутні. Окрім того, було відновлено роботу «телефону довіри», за яким люди мають можливість залишити усне звернення», - зазначив він.

Окремо Степанов звернув увагу на вирішення питання безпеки у області. У лютому в рамках програми «Безпечна Одещина» голова Одеської ОДА ініціював виділення 27,3 млн грн з обласного бюджету на придбання 77 спеціалізованих авто для груп швидкого реагування Національної поліції в районах області і до кінця червня автомобілі будуть передані поліцейським групам. За словами Степанова, це допоможе стабілізувати криміногенну ситуацію навіть у найвіддаленіших населених пунктах Одещини.

Як повідомлялося, 22 березня у Одесі голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов презентував Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який отримав назву «Розумний регіон». Програма передбачає реалізацію 4 основних регіональних пріоритетів: «Підвищення якості управління регіональним розвитком», «Забезпечення конкурентоспроможної регіональної економіки», «Розвиток громад та людського потенціалу», «Забезпечення гідної якості життя».