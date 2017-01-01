Голова Пенсійного фонду спростував, що МВФ вимагає підвищення пенсійного віку чи страхового стажу

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Голова ПФУ Олексій Зарудни

Головне, щоб пенсійну систему в Україні було збалансовано, заявив Зарудний

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» заявив, що для МВФ підвищення пенсійного віку чи страхового стажу не є головним критерієм. Таким чином пан Зарудний прокоментував нещодавно оприлюднений нардепом Ігорем Луценком імовірний текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом.

«Говорити про текст можна буде лише тоді, коли його буде підписано. Я розумію, що зазвичай у контексті меморандуму згадують питання підвищення пенсійного віку. Але запевняю, для МВФ підвищення пенсійного віку чи страхового стажу не є головним. Головне, щоб пенсійну систему було збалансовано. Якими шляхами – це наступний момент. Українська сторона пропонує своє бачення. І якщо аргументи переконують МВФ, досягається згода», - зауважив чиновник.

«Насправді навіть питання організації роботи Пенсійного фонду, використання новітніх технологій пов’язані зі збалансуванням пенсійної системи. Бо це – контроль за надходженнями до бюджету фонду, і питання легалізації заробітної плати, і питання раціонального витрачання пенсійних коштів», - додав голова Пенсійного фонду.

Зарудний підкреслив, аби система була збалансованою, найголовніше, щоб усі, хто має обов’язок платити внески до пенсійної системи, належним чином його виконували. Тоді в нас не буде проблем, які ми маємо сьогодні.

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