Голова Пенсійного фонду: З 20 млн працездатного населення страхові внески сплачує половина

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В Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів

За два місяці надходження до Пенсійного фонду зросли до 21,3 мільярда гривень

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв'ю «Главкому» розповів, що станом на грудень 2016 року 10,1 мільйона людей (з майже 20-мільйонного працездатного населення) регулярно сплачували внески до Пенсійного фонду.

«Пенсіонерів у нас майже 12 мільйонів. У січні цифри фактично не змінилися, ну, може, лише незначні коливання», - зазначив Зарудний.

За його словами, зарплати в «тінь» не пішли.

«Не пішли. Навпаки, показники січня-лютого вселяють певний оптимізм. За ці два місяці надходження до фонду зросли до 21,3 мільярда гривень, або майже на 25%. Це означає що заплановане виконується – платники, які у нас були, продовжують сплачувати страхові внески. Плюс у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати зріс і фонд оплати праці. Тобто шаленої «тінізації» у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень ми не спостерігаємо», - пояснив голова Пенсійного фонду.

Зарудний розповів, що минулого року питома вага коштів держбюджету у бюджеті фонду становила 56,3%, цьогоріч – 49,7%.

«На 1,3 мільярда гривень зменшилася і абсолютна сума трансферів з держбюджету. Отже, дефіцит нехай і не стрімко, але почав зменшуватися. Це відбувається насамперед завдяки збільшенню власних доходів фонду, які мають зрости порівняно із попереднім роком на 30,1 мільярда гривень, або 27%. Одним із головних джерел зростання є саме двократне збільшення розміру мінімальної зарплати з початку цього року. З початку року (станом на 22 березня) понадпланові доходи становлять 4,6 мільярда гривень», - пояснив він.

Голова Пенсійного фонду заявив, що планові трансферти з держбюджету у 2017 році становитимуть 69,6 мільярда, а на погашення дефіциту бюджету фонду спрямовано 71,7 мільярда.

«До речі, хочу вкотре зробити акцент: загальний ресурс, що надходить до ПФ з держбюджету та, власне, дефіцит бюджету Пенсійного фонду – різні речі. Річ у тім, що кошти, які надходять з державного бюджету, включають у себе видатки на виплату пенсій, надбавок, підвищень, які, згідно із законодавством, фінансуються за рахунок держбюджету. Крім того, ця сума включає в себе й сплату єдиного внеску за деякі категорії осіб, а саме за осіб, які проходять строкову військову службу, доглядають за дитиною до трьох років, батьків-вихователів тощо. Отже, планові трансферти з держбюджету у 2017 році становитимуть 69,6 мільярда, а на погашення дефіциту бюджету фонду спрямовано 71,7 мільярда», - підкреслив Зарудний.

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