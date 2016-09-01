Голова СБУ порадив нардепам «зі стволами» воювати проти бойовиків

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Грицак вважає дії політиків піаром та боягузством

Участь народних депутатів у блокаді окупованих територій Луганської області прокоментував голова Служби безпеки України Василь Грицак. Він вважає дії політиків піаром та боягузством, ідеться в сюжеті ТСН.

За словами Грицака, прокуратура вже відкрила кримінальні провадження щодо блокування транспортних комунікацій.

Зі свого боку, керівник спецслужби запросив депутатів, які хочуть постріляти, офіційно вступати до лав Збройних сил України.

«Мені здається, не хочу називати імена, як когось забувають, депутати починають демонструвати активність. Я не знаю, що робити мають депутати з незрозуміло якими стволами, як мені сказали, на спині, на лінії зіткнення… Якщо вони хочуть повоювати, то нехай ідуть в бойові підрозділи і воюють», - заявив керівник СБУ.

Джерело: ТСН