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    Голова села на Івано-Франківщині вимагав 40 тис. грн від учасника АТО

    • Сьогодні, 10:32
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    Сільський голова затриманий під час отримання першого «траншу»

    Щоб отримати гарантовану державою земельну ділянку на території сільської ради в Івано-Франківській області, учаснику антитерористичної операції довелося заплатити «чималеньку» суму. Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України, повідомляє «Главком».

    Правоохоронці встановили, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, протягом березня 2016 – травня 2017 років вимагав від АТОвця неправомірну вигоду в розмірі 40 тисяч гривень за надання у приватну власність земельної ділянки.

    У ході документування злочинних дій оперативниками у березні поточного року було задокументовано отримання фігурантом першого «траншу» неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.

    2 червня службовця було затримано у салоні власного автомобіля під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів США та 1 тисяча гривень.

    Правоохоронці встановили, що всього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів США та 1 тисячу гривень.

    Сільському голові загрожує покарання, передбачене за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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    Голова села на Івано-Франківщині вимагав 40 тис. грн від учасника АТО
    Голова села на Івано-Франківщині вимагав 40 тис. грн від учасника АТО
    Голова села на Івано-Франківщині вимагав 40 тис. грн від учасника АТО
    Голова села на Івано-Франківщині вимагав 40 тис. грн від учасника АТО

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