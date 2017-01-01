Голова Суспільного мовлення планує зменшити кількість телерадіокомпаній

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голова Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія

Аласанія хоче залишити 8-9 телерадіокомпаній

Потрібно оновити багато технічних сторін, а також зменшити кількість телерадіокомпаній.

Про це розповів новий голова Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія.

«Всі цифри вже прописані, але не деталізований весь план. Я точно розумію що держава мені не додасть грошей. З ними все зрозуміло. Тобто є лише внутрішній резерв. Компанію можна оптимізувати. Я маю на увазі зайве майно та надто велику кількість працівників. Не стоїть завдання, аби просто скоротити персонал, а радше оновити його. Цього б не вийшло зробити в державній компанії. А от в якості акціонерного товариства – є хороші юристи й так далі. Але необхідно дати людям можливість перевчитись. І, я певен, більшість працівників не захочуть цього: вони надто звикли до того, що вони роблять», – розповів він.

Окрім того, потрібно також оновити «картинку», щоб глядачу було приємно дивитися.

«Зарплата вже зараз виросла: 6600 ми заклали в бюджет. Ну і картинка. Як не дивно, але це дуже важливо. В нас є багато застарілої техніки. Глядач цього не сформує, але він бачить, мовляв, як таке взагалі можна дивитися? Не говорячи вже за зміст. Також, зменшувати кількість телерадіокомпаній, звести їх до кількості 8-9 штук», – додав Аласанія.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.

Як реформувати суспільне мовлення, щоб воно було затребуваним та цікавим 22:50, 130Читать новость на русском 3



Суспільне мовлення / radiosvoboda Потрібно оновити багато технічних сторін, а також зменшити кількість телерадіокомпаній. Про це розповів новий голова Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі. "Всі цифри вже прописані, але не деталізований весь план. Я точно розумію що держава мені не додасть грошей. З ними все зрозуміло. Тобто є лише внутрішній резерв. Компанію можна оптимізувати. Я маю на увазі зайве майно та надто велику кількість працівників. Не стоїть завдання, аби просто скоротити персонал, а радше оновити його. Цього б не вийшло зробити в державній компанії. А от в якості акціонерного товариства – є хороші юристи й так далі. Але необхідно дати людям можливість перевчитись. І, я певен, більшість працівників не захочуть цього: вони надто звикли до того, що вони роблять", – розповів він. Читайте також: Голова НСТУ розповів про тиск з боку влади, перебуваючи на посаді голови НТКУ Окрім того, потрібно також оновити "картинку", щоб глядачу було приємно дивитися. Зарплата вже зараз виросла: 6600 ми заклали в бюджет. Ну і картинка. Як не дивно, але це дуже важливо. В нас є багато застарілої техніки. Глядач цього не сформує, але він бачить, мовляв, як таке взагалі можна дивитися? Не говорячи вже за зміст. Також, зменшувати кількість телерадіокомпаній, звести їх до кількості 8-9 штук,

– додав Аласанія.

Джерело: 24 канал