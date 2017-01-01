Голова Суспільного телебачення назвав претендентів на посади у свою команду

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Зараз на Суспільному телебаченні працює 7225 людей

Новий голова Суспільного мовлення Зураб Аласанія назвав трьох претендентів на посади у свою команду.

Першою претенденткою він назвав Дарію Юровську, якій буде запропонована посада директора дирекції програм.

«Це надважлива справа, якою я займатися не буду, бо це контент. Вона зараз завершує всі справи, вже знаючи, що я їй запропоную», — сказав Аласанія.

Він також назвав Миколая Кольчка. «Це не просто людина, яка робила мою презентацію. Це людина, яка в курсі всього. Зробила канал UA:музика. Він напоготові, ніхто його ще не знає. Ми можемо продемонструвати, як можна працювати в мережі», — наголосив новий голова Суспільного.

Третім претендентом на посаду у команді Аласанії було нахвано Дмитра Хоркіна. Йому буде запропоновано стати генеральним продюсером радіо.

«Це молода людина, крута, має добрі відносини з усім колективом і ззовні, і з середини», — додав Аласанія.

Він, однак, не назвав ім’я людини, яка займатиметься фінансами Суспільного. Проте повідомив, що ця людина вже є, це фінансист, який працював свого часу в «Ощадбанку» та наразі працює у комерційному банку.

Щодо своєї команди він сказав, що її ще треба дорощувати: «Є ключові 6 людей, сподіваюсь, що їх залишать на місцях. Але не всі ключові посади ще є, тому команду треба добирати».

«Є невелика кількість, які точно не ходять просто на роботу місяцями. Тепер їх буде можливо звільнити. Велика кількість має бути перенавчена», — сказав голова Суспільного.

Як повідомлялося, сьогодні Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.

Джерело: Громадське