Голова уряду Чехії спростував заяву про свою відставку

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Фото: Телеграф Богуслав Соботка

Богуслав Соботка спростував відставку уряду країни

Голова уряду Чехії Богуслав Соботка не піде у відставку. Про це він заявив на спеціальній прес-конференції, передає Ceske Noviny.

Зазначається, що Соботка змінив своє рішення після того, як президент Мілош Земан почав публічно трактувати Конституцію у власний спосіб. Так, на думку Земана, після рішення про відставку уряду посаду має залишити лише прем’єр-міністр, а решта членів уряду лишилися б на своїх місцях.

«Президент почав публічно інтерпретувати Конституцію у спосіб, який суперечить конституційним положенням і конституційній практиці. Міністр фінансів, який скомпрометований скандалом, згідно з такою трактовкою, повинен лишитися на посаді. Тому я вирішив змінити свою думку і направити президенту пропозицію звільнити Бабіша», - підкреслив Соботка.

Прем'єр зазначив, що відповідну пропозицію буде надіслано вже у п’ятницю. При цьому він висловив сподівання, що чеський президент діятиме згідно з Конституцією.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка анонсував відставку уряду країни. За словами прем’єра, це було зроблено для того, щоб у міністра фінансів Андрія Бабіша не було переваги в організації передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами.