  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Голова уряду Чехії спростував заяву про свою відставку

    • Сьогодні, 14:26
    • Розсилка
    Богуслав Соботка
    Фото: Телеграф
    Богуслав Соботка

    Богуслав Соботка спростував відставку уряду країни

    Голова уряду Чехії Богуслав Соботка не піде у відставку. Про це він заявив на спеціальній прес-конференції, передає Ceske Noviny.

    Зазначається, що Соботка змінив своє рішення після того, як президент Мілош Земан почав публічно трактувати Конституцію у власний спосіб. Так, на думку Земана, після рішення про відставку уряду посаду має залишити лише прем’єр-міністр, а решта членів уряду лишилися б на своїх місцях.

    «Президент почав публічно інтерпретувати Конституцію у спосіб, який суперечить конституційним положенням і конституційній практиці. Міністр фінансів, який скомпрометований скандалом, згідно з такою трактовкою, повинен лишитися на посаді. Тому я вирішив змінити свою думку і направити президенту пропозицію звільнити Бабіша»,  - підкреслив Соботка.

    Прем'єр зазначив, що відповідну пропозицію буде надіслано вже у п’ятницю. При цьому він висловив сподівання, що чеський президент діятиме згідно з Конституцією.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка анонсував відставку уряду країни. За словами прем’єра, це було зроблено для того, щоб у міністра фінансів Андрія Бабіша не було переваги в організації передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами.

    вибори Чехія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ