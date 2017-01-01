Голова Запорізької облдержадміністрації звільнився з лав СБУ

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Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

Звільнення з СБУ стане підставою для оприлюднення електронної декларації Бриля, адже наразі вона відсутня у відкритому доступі

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль звільнився у запас з лав Служби безпеки України. Це рішення вже погодили керівник СБУ Василь Грицак і президент України Петро Порошенко.

Про це Бриль написав на своїй сторінці у Facebook.

«Цим самим я хочу уникнути навіть натяків на подвійні стандарти і «особливий статус» для будь-кого серед держслужбовців. Чудово розумію, що більшість питань у громади виникло через нетривіальність ситуації. Адже вперше в історії України очільником регіону було призначено діючого офіцера Служби безпеки України. Свого часу це рішення було продиктоване не спокійними умовами у регіоні, що межує із зоною проведення АТО. Саме для підтримки миру та стабільності в Запорізькій області мене і було направлено у відрядження», - зазначив голова Запорізької ОДА.

Чиновник зазначив, що звільнення з лав СБУ стане підставою для оприлюднення його електронної декларації, і найближчим часом він звернеться до Національного агентства із запобігання корупції з проханням додати його декларацію у відкритий доступ.

Нагадаємо, Костянтин Бриль не оприлюднив свою декларацію про доходи, мотивуючи це проходженням служби в СБУ.

«Згадана Вами особа (Бриль К. І.) проходить військову службу у Службі безпеки України та … направлена до Запорізької обласної державної адміністрації для роботи на штатних посадах на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю», – повідомляли з цього приводу в СБУ.

За фактом неподання електронної декларації Брилем порушено кримінальне провадження.