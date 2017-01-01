Головатого можуть призначити в Конституційний суд – джерело

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Сергій Головатий

Головатий може стати суддею Конституційного суду за президентською квотою

Екс-міністр юстиції, член Конституційної комісії Сергій Головатий може стати суддею Конституційного суду. Про це стало відомо «Главкому» від своїх джерел.

Як відомо, у суддів Конституційного суду Юрія Бауліна та Сергія Вдовиченка спливає термін повноважень. Обох їх було призначено за президентською квотою, тож призначити нових суддів – цілком у компетенції глави держави.

За інформацією «Главкома», на Банковій схиляються до того, аби призначити одним з суддів Сергія Головатого.

Нагадаємо, що Головатий – екс-міністр юстиції, колишній народний депутат від БЮТ, «Нашої України», та Партії регіонів, зараз є членом Венеціанської комісії.

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