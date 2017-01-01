Голови МЗС РФ та Німеччини обговорили реалізацію мінських домовленостей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністри обговорили кроки щодо більш активного задіяння «нормандського формату» для реалізації Мінських домовленостей

Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та Німеччини Зігмар Габріель під час телефонної розмови обговорили реалізацію мінських домовленостей, передає прес-служба МЗС РФ.

«Під час телефонної розмови Президента Російської Федерації В.В.Путіна з Федеральним канцлером ФРН А.Меркель міністри обговорили кроки щодо більш активного задіяння «нормандського формату» для реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання кризи в Україні, включаючи забезпечення безпеки в зоні конфлікту і просування політичного процесу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у реальній ситуації у зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

Раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якої підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.