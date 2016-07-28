Головним енергетиком окупованого Севастополя став мешканець Нижнього Новгорода

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Директором енергокомпанії окупаційна влада призначила приїжджого з Росії фінансиста

Російська окупаційна влада продовжує тотальну заміну чиновників, суддів, прокурорів і керівників місцевих підприємств. Як повідомляв Главком, місцеві спеціалісти вимушені поступатися місце приїжджим.

Новим директором кримського підприємства «Севтеплоэнерго» став фінансист із Росії Раміль Галімуллін. До призначення на цю посаду Галімуллін працював заступником генерального директора ВАТ «Теплоэнерго» в Нижньому Новгороді.

Вихідця із Нижнього Новгороду призначив виконуючий обов'язки губернатора Севастополя Дмитро Овсянніков своїм розпорядженням від 17 січня, про це повідомляє прес-служба підприємства.

Нагадаємо, новим «прокурором» окупованого Криму призначили також людину із РФ, Олега Камшилова, який досі обіймав посаду першого заступника прокурора Москви. Камшилов раніше працював у прокуратурі Омської області і Красноярського краю. На посаді першого заступника прокурора Москви він курирував нагляд за дотриманням федерального законодавства і взаємодію з органами влади Москви.

Крім того, раніше Путін достроково припинив повноваження губернатора Севастополя Сергія Меняйла і перевів його у Сибір, а на його місце прислав державного радника Російської Федерації Дмитра Овсяннікова.