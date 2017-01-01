Головний антикорупціонер України зізнався, що на травневі свята відпочивав в Еміратах

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Холодницький летів в ОАЕ економ-класом по «гарячій» путівці

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив інформацію про те, що літав на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати.

«Звичайна турфірма без «понтів», без VIP-терміналів. Звичайні черги я стояв у «Борисполі» з усіма, звичайним економ-класом летів в ОАЕ, Дубаї, в чотиризірковий готель. До пляжу треба було добиратися на електрокарі. Жодного разу в житті я не був в Єгипті, я жодного разу не був у Туреччині. Чому обрав ОАЕ? - Тому що турфірма пообіцяла, що там не буде «наших» і не дізнаються. Виявилося, що «наших» там більше, ніж треба», - прокоментував він.

Раніше журналіст Наталя Влащенко на сторінці в Facebook повідомила, Назар Холодницький літав на свята в ОАЕ.

Пізніше він надав фотодокази того, що летів економ-класом по «гарячій» путівці.



