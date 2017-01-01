Головний фінансист країни заспокоїв: відкладення траншу МВФ не обвалить гривню

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Олександр Данилюк запевняє, що відтермінування траншу в тому числі в інтересах України

Відтермінування надання Україні траншу Міжнародного валютного фонду не вплине на курс гривні. Про це заявив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«МВФ, як кредитор, мав зрозуміти, який буде вплив (блокади. - Ред.) на бюджет. Це є фінансовим документом держави і дуже важливими для МВФ», - зазначив Данилюк.

Міністр сподівається, що розрахунки, необхідні для МВФ, щодо блокади будуть завершені за кілька днів. «Зараз, це просто додаткова інформація для Ради директорів МВФ, яка буде надана представником України та керівником місії», - повідомив Данилюк.

Він дав зрозуміти, що відтермінування траншу в тому числі в інтересах України, тому що держава має надати найточнішу інформацію Раді директорів МВФ на момент виділення траншу.

«Ніяк, пару днів ніяк не вплинуть (на курс гривні. - Ред.)», - запевнив міністр фінансів.

Нагадаємо, що розгляд траншу Україні від МВФ зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Як повідомлялося, через блокаду Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%

Джерело: Еспресо ТВ