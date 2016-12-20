Головний приз World Press Photo вручили за фото вбитого посла у Туреччині

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Світлина, на якій вбивця російського посла кричить поряд із тілом Андрія Карлова, стала фотографією року

Головний приз престижного конкурсу для фотожурналістів World Press Photo 2017 виграв фотограф Бурхан Озбілічі, який працює в агентстві Associated Press зі знімком вбивці російського посла в Анкарі Андрія Карлова.

На зробленому ним 19 грудня 2016 года фото 22-річний поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ кричить поруч з тілом убитого ним дипломата, піднявши над головою одну руку і тримаючи пістолет в іншій. Події розгортаються в Галереї сучасного мистецтва в Анкарі.

Озбілічі в той день зняв кілька знімків, в тому числі і до вбивства, коли Алтинташ стояв за спиною дипломата. За словами самого фотожурналіста, незважаючи на небезпеку того, що відбувається, у нього спрацював професійний інстинкт і він продовжив виконувати свою роботу - знімати.

Знамените фото вбивства російського посла

У конкурсі World Press Photo 2017 взяли участь 5034 фотографа із 125 країн, які надіслали близько 80 тисяч фотографій. Журі присудили нагороди у восьми категоріях 45 журналістам.

Нагадаємо, напад на російського посла було здійснено 19 грудня 2016 року в Анкарі під час відкриття фотовиставки. Той, хто стріляв 22-річний поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ вигукував звинувачення на адресу Росії, що стосуються політики країни в Сирії.