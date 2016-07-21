Головного комунальника Дніпра підозрюють у махінаціях на 2,5 мільйона гривень

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Владислава Грицая підозрюють у махінаціях під час проведення ремонту ліфтів

У головного комунальника Дніпра Владислава Грицая провели обшуки в кабінеті. Чиновника підозрюють у фінансових махінаціях під час проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста, повідомляє пре-служба управління захисту економіки Національної поліції України.

Під час слідства правоохоронці встановили, що департамент Дніпровської міської ради та комерційна структура уклали договір щодо проведення капітального ремонту із заміни ліфтів житлових будинків.

На підставі актів виконаних робіт на рахунки товариств переказали кошти в повному обсязі. Сума збитків становить 2,5 мільйона гривень.

Відомо, що питаннями заміни ліфтів займається департамент житлового господарства Дніпропетровської міської ради, керує яким Владислав Грицай. Зазначимо, що 31 січня без оголошення причин було скасовано прес-конференцію Грицая.