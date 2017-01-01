Головного редактора радіостанції «Ехо Москви» облили віскі

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Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов

Венедиктов брав участь у публічній дискусії

Члени російської організації «Інша Росія» облили віскі головного редактора радіо «Ехо Москви» Олексія Венедиктова під час його обговорення з письменником Олександром Прохановим на сцені театру в Санкт-Петербурзі.

Про це радіостанція повідомила на своєму сайті.

«Члени незареєстрованої організації «Інша Росія» облили віскі головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова. Це сталося на сцені Александрінського театру в Петербурзі. Там Венедиктов брав участь у публічній дискусії з письменником Олександром Прохановим. Молодих людей забрала зі сцени охорона», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після інциденту Венедиктов продовжив свій виступ.