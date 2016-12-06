Головному податківцю України оголошено догану

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Роман Насіров

Насіров отримав догану за систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджену відсутність на робочому місці

Міністр фінансів України Олександр Данилюк ініціював притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції, повідомляє 112 Україна.

«За систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджену відсутність на робочому місці я ініціював притягнення Насірова до дисциплінарної відповідальності. Друга догана – це звільнення», – сказав Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Насірова влаштували рахунковий колапс платникам ПДВ. Данилюк був змушений видати окреме доручення голові ДФС та Держказначейства з вимогою виконати закон та забезпечити відшкодування ПДВ.