Головному запорізькому податківцю подарували квартиру за 16 млн грн

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Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін



Квартира в київському житловому комплексі бізнес-класу «Пори року» відійшла податківцю за договором дарування 29 березня 2017 року

Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін отримав в якості подарунка квартиру площею 277 кв. метрів. Про це повідомляє bihus.info з посиланням на проект «Декларації».

Квартира в київському житловому комплексі бізнес-класу «Пори року» відійшла податківцю за договором дарування 29 березня 2017 року. При цьому дарувальник нерухомості не вказаний.

Журналісти з'ясували, що ціна квартир удвічі меншої площі без ремонту в цьому РК на вторинному ринку починається від 6 млн гривень.

При цьому ціна 4-кімнатної квартири, наближеної по «квадратурі» до подарованої податківцю (245 кв. м.) - сягає 16 млн гривень.

Повідомляється, що всупереч Закону про запобігання корупції, податківець не надав додаткову декларацію по цінним подарункам.

Згідно декларації за 2016, з нерухомого майна Олексій Кавилін раніше володів двома гаражами в Києві площею 17 та 18 квадратних метрів. Також він задекларував два автомобіля Toyota Camry і Range Rover, п'ять дорогих годинників, 170000 доларів, 160 000 євро і більше 3 мільйонів гривень готівкою.

Нагадаємо, раніше депутат Ірпеня встановив новий рекорд, задекларувавши 586 квартир.

Джерело: Українські новини