Головою Демократичної партії США став міністр часів Обами

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Том Перес

Том Перес вважає, що демократам загрожує криза довіри

Новим головою Національного комітету Демократичної партії США обраний Том Перес. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Екс-міністр праці в адміністрації Барака Обами в своїй промові заявив, що демократам загрожує «криза довіри та важливості».

Перес також пообіцяв стати на боротьбу з президентом США Дональдом Трампом та «правими республіканцями».

Як відомо, члени Республіканської партії США, яку представляє президент Трамп, наразі контролюють Білий дім, обидві палати Конгресу, а також майже дві третини законодавчих органів штатів.

Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг».