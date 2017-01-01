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    Головою Демократичної партії США став міністр часів Обами

    • Сьогодні, 01:46
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    Том Перес
    Том Перес

    Том Перес вважає, що демократам загрожує криза довіри

    Новим головою Національного комітету Демократичної партії США обраний Том Перес. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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    Екс-міністр праці в адміністрації Барака Обами в своїй промові заявив, що демократам загрожує «криза довіри та важливості».

    Перес також пообіцяв стати на боротьбу з президентом США Дональдом Трампом та «правими республіканцями».

    Як відомо, члени Республіканської партії США, яку представляє президент Трамп, наразі контролюють Білий дім, обидві палати Конгресу, а також майже дві третини законодавчих органів штатів.

    Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг».

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