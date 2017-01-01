Головою Національної спілки журналістів обрано Сергія Томіленка
- Сьогодні, 22:42
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До цього Томіленко виконував обов’язки голови організації
Сьогодні, 20 квітня, делегати ХІV з’їзду Національної спілки журналістів України (НСЖУ) обрали головою Спілки у другому турі Сергія Томіленка.
Раніше з’їзд висунув шість кандидатів на посаду голови Спілки, у другий тур вийшли Сергій Томіленко і Олександр Бухтатий.
У другому турі Сергій Томленко набрав 131 голос, Олександр Бухтатий – 98. Вибори проходили методом таємного голосування.
На з’їзд НСЖУ прибули 258 делегатів, що були обрані в кожній області під час звітно-виборних конференцій, які проходили в регіонах протягом січня-березня.
Нагадаємо, перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко до цього виконував обов’язки голови організації.
До слова, сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу Савіка Шустера 3S.tv.
«Главком» також повідомляв, що делегати з'їзду Національної спілки журналістів України обиратимуть керівні органи спілки і визначатимуть пріоритети діяльності НСЖУ на найближчі 5 років. З’їзд триває з 20 по 21 квітня.
Джерело: Детектор медіа