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    Головою Наглядової ради «Привату» обрано турецького фінансиста

    • Сьогодні, 07:58
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    Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, зазначив Данилюк

    Наглядова рада «Приватбанку» обрала своїм головою турецького кризового менеджера Енгіна Акчакочу.

    Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

    «Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, і більшість в ній становлять іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. Та найголовніше що нова наглядова рада є справді незалежною. Просто показово, і як контраст з минулим, що засідання наглядової ради зібрання, на якому обирали голову та незалежного аудитора для підтвердження щорічної звітності пройшло коли я був у Давосі. Тепер наглядова рада буде приймати рішення не в інтересах окремих людей чи бізнесів, а в інтересах держави та згідно з законом. На цьому також наполягав Президент та Прем'єр-міністр», — написав він у Facebook.

    За його словами, Енгін Акчакоча раніше допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, «а сьогодні допомагатиме відбудувати найбільший банк у державі».

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    Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Після стабілізації банк буде продано.

    Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.

    Напередодні Нового року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг фінустанови.

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