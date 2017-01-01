Головою Наглядової ради «Привату» обрано турецького фінансиста

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Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, зазначив Данилюк

Наглядова рада «Приватбанку» обрала своїм головою турецького кризового менеджера Енгіна Акчакочу.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, і більшість в ній становлять іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. Та найголовніше що нова наглядова рада є справді незалежною. Просто показово, і як контраст з минулим, що засідання наглядової ради зібрання, на якому обирали голову та незалежного аудитора для підтвердження щорічної звітності пройшло коли я був у Давосі. Тепер наглядова рада буде приймати рішення не в інтересах окремих людей чи бізнесів, а в інтересах держави та згідно з законом. На цьому також наполягав Президент та Прем'єр-міністр», — написав він у Facebook.

За його словами, Енгін Акчакоча раніше допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, «а сьогодні допомагатиме відбудувати найбільший банк у державі».

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.

Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.

Напередодні Нового року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг фінустанови.