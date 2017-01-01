Голову ФДМУ призначать на травневій сесії – депутат
- Сьогодні, 12:01
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Гончаренко підтвердив, що Білоуса звільнять
Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту. Про це заявив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко, йдеться у повідомленні прес-служби політсили.
«Щодо зняття голови Фонду державного майна України, то тут питань немає – людина попросила звільнити її за власним бажанням. Не бачу жодних перешкод для цього. Подання на нового голову ще немає, думаю, на травневій сесії це станеться», – сказав депутат.
Він також висловив сподівання, що з приходом нового очільника ФДМУ зміниться концепція управління державним майном.
Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.
Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса.