Голову ФДМУ призначать на травневій сесії – депутат

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Ігор Білоус

Гончаренко підтвердив, що Білоуса звільнять

Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту. Про це заявив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко, йдеться у повідомленні прес-служби політсили.

«Щодо зняття голови Фонду державного майна України, то тут питань немає – людина попросила звільнити її за власним бажанням. Не бачу жодних перешкод для цього. Подання на нового голову ще немає, думаю, на травневій сесії це станеться», – сказав депутат.

Він також висловив сподівання, що з приходом нового очільника ФДМУ зміниться концепція управління державним майном.

Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні може розглянути відставку Білоуса.