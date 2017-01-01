Голову Євроради викликали на допит в прокуратуру Варшави

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Дональд Туск

Дональд Туск повинен прийти на допит в прокуратуру Польщі у справі про співпрацю розвідслужб зі спецслужбами іншої країни

Голову Євроради Дональда Туска викликали до Варшавської окружної прокуратури на допит, який відбудеться 19 квітня. Про це повідомляє телеканал TVN24 з посиланням на власні джерела.

За інформацією телеканалу, дата допиту узгоджена з представником Туска. За попередніми даними, глава Євроради приїде в прокуратуру.

При цьому представник Варшавської прокуратури Міха Дзіканські заявив, що прокуратура не отримувала офіційного підтвердження від Туска.

«Тому ми не можемо коментувати повідомлення про дату його приїзду», - сказав представник прокуратури.

Як відзначають польські ЗМІ, розслідування зосереджене на співпраці польських розвідслужб з Росією, у тому числі по обміну інформацією про катастрофу літака Ту-154 під Смоленськом з президентом Польщі на борту. Тоді Туск був прем'єр-міністром Польщі.

Туск не зміг прибути до Польщі 15 березня на допит як свідок у прокуратурі країни через робочі заходи в Європарламенті.

Як повідомлялось, 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС переобрали Туска головою Європейської ради на другий термін.

59-річний польський політик, екс-прем'єр-міністр Польщі Туск буде займати посаду голови Європейської ради до 2019 року. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання. За її словами, Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі. Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися «верховенство закону і стандартів демократії».

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