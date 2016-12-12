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    Головування в Раді Євросоюзу перейшло Мальті

    • 1 Сiчня, 08:43
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    <p>В&nbsp;найближчі місяці в Євросоюзі будуть шукати компроміс в&nbsp;дискусіях щодо нової системи надання притулку в&nbsp;ЄС</p>

    В найближчі місяці в Євросоюзі будуть шукати компроміс в дискусіях щодо нової системи надання притулку в ЄС

    Головною темою ЄС буде пошук компроміс щодо розподілу біженців

    Головування в Раді Євросоюзу з 1 січня переходить за ротацією Мальті.

    Головною темою найближчих місяців стане обговорення нової системи надання притулку в ЄС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

    Мальта займає за ротацією пост голови Ради Європейського Союзу на наступні півроку з неділі, 1 січня. Очікується, що в найближчі місяці головною темою Євросоюзу буде пошук компромісу в дискусіях щодо нової системи надання притулку в ЄС, зокрема про те, як в майбутньому повинні розподілятися біженці з країн — членів ЄС.

    Останні півроку, починаючи з липня 2016 року, Рада ЄС очолювала Словаччина. За планом, у другій половині 2017 року головування повинно було перейти до Великобританії. Однак ще в липні новий прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей направила в адресу глави Євроради Дональда Туска лист, в якому відмовлялася від головування в Раді ЄС у зв’язку з переговорами щодо Brexit.

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