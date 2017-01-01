Гонтарева не виключає, що піде у відставку

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Валерія Гонтарева

Гонтарева обіцяє за місяць попередити про свою відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не виключає, що може залишити посаду глави НБУ. Про це вона сказала на прес-конференції, відповідаючи на питання журналіста, чи може статись так, що її підпис меморандуму з МВФ як голови НБУ може стати її останнім.

«Таке може відбутись. Але я наголошую, що офіційно НБУ за місяць подасть повідомлення (про відставку. - Ред.), ми таке повідомлення не робили і все правління НБУ працює за графіком дуже щільно», - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що у ЗМІ останнім часом лунає багато чуток, що Гонтарева збирається у відставку. Водночас, в самому НБУ цю інформацію неодноразово категорично спростовували.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заявила, що лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк отримав пропозицію очолити Національний банк України після відставки Валерії Гонтаревої, однак наразі згоди на це не дав. Але Яценюк запевнив, що не має наміру очолювати Національний банк України.

Джерело: Укрінформ