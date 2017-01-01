Гонтарева похвалилася результатами роботи: закрито 89 банків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Зі 180, які працювали на початок 2014 року, залишився 91 банк

За три роки з фінансового ринку України виведено 89 банків, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час прес-конференції.

«Зі 180, які працювали на початок 2014 року, залишився 91 банк», - зазначила вона.

Гонтарева додала, що на сьогодні перевірили 60 банків, ідентифікували власників всіх фінустанов. Неплатоспроможні банки наразі винні НБУ 45,2 млрд грн.

«Ми вивели з ринку 20 так званих мойкобанків, зомбібанків, вся інформація в правоохоронних органах... У 2014 році ми виявили низку незаконних операцій вітчизняних банків з виведення коштів з використанням рахунків кількох європейських банків», - зазначила Гонтарева.

Раніше Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.