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    Гонтарева похвалилася результатами роботи: закрито 89 банків

    • Сьогодні, 11:33
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    Валерія Гонтарева
    Валерія Гонтарева

    Зі 180, які працювали на початок 2014 року, залишився 91 банк

    За три роки з фінансового ринку України виведено 89 банків, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час прес-конференції.

    «Зі 180, які працювали на початок 2014 року, залишився 91 банк», - зазначила вона.

    Гонтарева додала, що на сьогодні перевірили 60 банків, ідентифікували власників всіх фінустанов. Неплатоспроможні банки наразі винні НБУ 45,2 млрд грн.

    «Ми вивели з ринку 20 так званих мойкобанків, зомбібанків, вся інформація в правоохоронних органах... У 2014 році ми виявили низку незаконних операцій вітчизняних банків з виведення коштів з використанням рахунків кількох європейських банків», - зазначила Гонтарева.

    Раніше Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

    Як повідомлялось, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи - 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

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