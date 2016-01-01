Гонтарева спрогнозувала курс долара у 2017 році

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fttc.com.ua Національний банк вважає реалістичним курс у 27,2 гривні за долар

Національний банк вважає реалістичним курс у 27,2 гривні за долар

Національний банк вважає реалістичним курс у 27,2 гривні за долар у 2017 році.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева, передає УНІАН.

«Курс, закладений в бюджет, абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри», – повідомила вона.

При цьому, голова НБУ зазначила, що курс гривні може і не досягти показника у 27 гривень за долар. «Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс – це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією», – додають у НБУ.

Крім того, як зазначила Гонтарева, два роки тому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення і зробив своїм головним завданням контроль інфляції.

Так, регулятор зберігає прогноз інфляції у 2016 році на рівні 12% і в 2017 році – 8%. Як відомо, у проект держбюджету-2017 закладено курс гривні 27,2 гривні за долар.

Нагадаємо, станом на 24 жовтня курс становить 25,6-25,7 гривні за долар.