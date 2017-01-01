Гонтарева вирішила, що в Україні занадто багато державних банків

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Валерия Гонтарева, глава Нацбанку

Гонтарева вважає, що частка держбанків у банківській системі України має скоротитися до 30%

Зростання частки державних банків у банківській системі більше ніж до 50% призвело до нездорової конкуренції на ринку, тому Національний банк України пропонує скоротити її до 30% протягом п'яти років. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на круглому столі «Реформи банківського сектору в Україні: досягнення, виклики та прогнози», організованому аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

«Ми розуміємо важливість оновлення стратегії розвитку державних банків. Зараз, за поточним розміром їх частки на ринку, конкуренція в банківському секторі нездорова», - констатувала вона.

Гонтарева уточнила, що НБУ вже підготував відповідні пропозиції для оновлення стратегії.

На її думку, для досягнення такої мети банки мають отримати спеціалізацію і розвивати відповідні бізнес-моделі.

Як вважає глава НБУ, Приватбанку слід зосередитися на роздрібній діяльності і працювати з населенням, малим і середнім бізнесом, тоді через п'ять років його можна буде продати стратегічному інвестору чи він зможе провести IPO.

«Ми повинні зробити банківський сектор привабливим для інвесторів знову», - наголосила голова НБУ.

Як повідомлялося, після націоналізації найбільшого в країні Приватбанку наприкінці минулого року сумарна частка активів держбанків досягла 55% від загального обсягу активів банківської системи України.

Нагадаємо, 10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

Президент Петро Порошенко уже розпочав консультації з депутатами щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

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Джерело: Інтерфакс-Україна