Гонтарева заявила, що Нацбанк планує пом'якшити валютні обмеження

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Голова НБУ Валерія Гонтарева

Валютну лібералізацію, підкреслила Гонтарева, треба проводити за сприятливих умов

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НБУ не відступиться від планів пом'якшення валютних обмежень, але на графік вплине те, що через «торговельну блокадудефіцит поточного рахунку платіжного балансу зросте до 4,3 млрд доларів.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Сьогодні реалії інші, і блокада є їх частиною, яка призведе, зокрема, до розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 4,3 млрд доларів цього року. Проте, нові реалії не скасують планів анонсованого пом'якшення валютних обмежень після підписання меморандуму з МВФ», - зазначила Гонтарева.

Очільниця НБУ запевнила, що плани - пом'якшувати обмеження з експортно-імпортних операцій та прямих іноземних інвестицій - будуть втілюватися у життя, але темпи їх залежатимуть від поточної економічної ситуації. Валютну лібералізацію, підкреслила Гонтарева, треба проводити за сприятливих умов, щоби не дестабілізувати валютний ринок.

Говорячи про третій транш МВФ, Гонтарева запевнила, що у разі ствердного рішення Ради директорів фонду, засідання якої призначено на 3 квітня, до отримання траншу вже чекати недовго - «зазвичай проходить кілька днів».

За її словами, минулого тижня Національний банк та Міністерство фінансів вже узгодили на робочому рівні з експертами МВФ оцінки ефекту «торговельної блокади», і МВФ взяв надані українською стороною макроекономічні прогнози за основу для оновлення власних прогнозів.

Джерело: Укрінформ