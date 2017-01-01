Гонтарева заявила, що готова до кримінального переслідування

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Глава Національного банку Валерія Гонтарева

Гонтарева запевнила, що не збирається виїжджати з країни

Глава Національного банку Валерія Гонтарева допускає можливість судового або кримінального переслідування після відставки.

Про це глава НБУ сказала в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Переслідування – воно може бути. Тому що кількість інсинуацій, провокацій, нісенітниці, брудних компаній – зашкалює. Чи варто цього боятися? – Ні. Ні на секунду я не сумнівалася, що я все зробила правильно», – заявила Гонтарева.

Вона підкреслила, що йде з посади глави НБУ за власним виключно за власним бажанням, а не через зміну політичних еліт.

«Як би хто не думав, що Україна нікуди не рухається, я, прощаючись з усіма, точно можу сказати, що країна рухається», – заявила Гонтарева.

При цьому вона уточнила, що не збирається виїжджати з країни.

Голова Нацбанку пояснює свій низький рейтинг серед населення тим, що всі медіа в країні знаходяться в руках тих, з ким Нацбанк під її керівництвом три роки боровся за очищення банківського сектора.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконувачем обов'язків голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона перебуватиме у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

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