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    Гонтарева заявила, що вже пише заяву про відставку – нардеп

    • Сьогодні, 10:06
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    Нардеп Вадим Денисенко
    Нардеп Вадим Денисенко

    Раніше Гонтарева казала, що неодноразово писала заяви про відставку

    Голова Нацбанку Валерія Гонтарева розповіла в ефірі одного з телеканалів, що наразі пише заяву про відставку. Про це повідомив у Facebook нардеп Вадим Денисенко.

    «Гонтарева в прямому ефірі сказала, що пише заяву про відставку. Непокоїть мене недоконана форма «пишу», – написав він.

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    Три дні тому нардеп Ірина Луценко повідомила, що Гонтарева вже написала заяву про  відставку. При цьому сама Гонтарева цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала.

    Згодом у Нацбанку спростували інформацію про звільнення Гонтаревої.

    У коментарі виданню «Обозреватель» Гонтарева зазначила, що неодноразово писала заяви про відставку.

    «Я вже не раз казала, що офіційно оголошу, як тільки буде прийнято рішення. Який мені сенс мовчати? Оголосимо, коли я напишу заяву, офіційно скличемо прес-конференцію, обіцяю, що зберемо всіх за місяць», – пообіцяла Гонтарева.

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