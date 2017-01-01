Гонтарева заявила, що вже пише заяву про відставку – нардеп
- Сьогодні, 10:06
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Раніше Гонтарева казала, що неодноразово писала заяви про відставку
Голова Нацбанку Валерія Гонтарева розповіла в ефірі одного з телеканалів, що наразі пише заяву про відставку. Про це повідомив у Facebook нардеп Вадим Денисенко.
«Гонтарева в прямому ефірі сказала, що пише заяву про відставку. Непокоїть мене недоконана форма «пишу», – написав він.
Три дні тому нардеп Ірина Луценко повідомила, що Гонтарева вже написала заяву про відставку. При цьому сама Гонтарева цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала.
Згодом у Нацбанку спростували інформацію про звільнення Гонтаревої.
У коментарі виданню «Обозреватель» Гонтарева зазначила, що неодноразово писала заяви про відставку.
«Я вже не раз казала, що офіційно оголошу, як тільки буде прийнято рішення. Який мені сенс мовчати? Оголосимо, коли я напишу заяву, офіційно скличемо прес-конференцію, обіцяю, що зберемо всіх за місяць», – пообіцяла Гонтарева.