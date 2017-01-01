Гонтарева збирає журналістів. Подала у відставку?
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Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева
ЗМІ повідомляють, що Гонтарева подала президенту заяву про відставку
В понеділок, 10 квітня, об 11:00 відбудеться прес-конференція глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Тема прес-конференції не анонсована.
За даними Українських Новин, Гонтарева на вихідних була в Адміністрації Президента. Очікується, що сьогодні вона оголосить про написання заяви про звільнення.
Крім того, «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела повідомляє про те, що Гонтарева подала президенту заяву про відставку.