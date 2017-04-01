Google покращив англо-український перекладач

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Пошуковик Google

Компанія вводить технологію «нейронного перекладу»

Google-перекладач почав використовувати технологію нейронного перекладу між англійською та українською мовами. Про це повідомляє компанія Google Україна у своєму блозі.

«Наступного разу, коли ви будете користуватися Google-перекладачем, ви, можливо, зауважите, що переклад став більш точним і простим для розуміння. Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте з англійської на українську мови і навпаки, тепер використовують нашу передову технологію «нейронного перекладу», - йдеться у повідомленні.

У Google зазначили, що нова технологія значно краща, ніж попередня, тому що обробляються цілі речення, а не окремі фрази. Це допомагає робити переклади більш точними і схожими на природну людську мову.

Google-перекладач оновиться автоматично в додатках iOS і Android, на translate.google.com.ua і через пошук Google. Незабаром він буде доступний для автоматичного перекладу сторінок у Chrome.

«Українська мова приєднується до низки інших мов, які були оновлені до рівня нейронного перекладу», - додають в компанії.

До слова, після двох років судової тяганини Google та антитимонопольна служба Росії уклали мирову угоду.