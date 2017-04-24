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Версія пошуку перекладатиметься тією мовою, яка автоматично налаштована як головна на гаджеті

Компанія Google запровадила автоматичний переклад результатів пошуку та Google Maps на мову пристроя користувача при подорожуванні іншими країнами.

Про це йдеться у блозі компанії.

Зазначається, що користувачі зможуть читати на рідній для них мові детальнішу інформацію про ресторани, магазини або інші місця, заплановані для відвідування без користування додатковими засобами, такими як Google Перекладач.

Версія пошуку перекладатиметься тією мовою, яка автоматично налаштована як головна на гаджеті. Однак за побажанням можна встановити й переклад будь-якою іншою.

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Google запровадив переклад мап рідною мовою при подорожах іншими країнами 112