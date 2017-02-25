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    Google запустив сервіс, який вимірює рівень тролінгу в коментарях

    • Сьогодні, 00:56
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    Сервіс вже тестували у Вікіпедії та The New York Times.

    Дочірній підрозділ Alphabet під назвою Jigsaw дав користувачам доступ до API сервісу Perspective, який вимірює рівень тролінгу в коментарях. Про це повідомляє AIN.UA.

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    Цей сервіс працює на основі машинного навчання, він призначений для аналізу тексту коментарів: чи міститься в них образи, тролінг тощо.

    Його вже тестувала адміністрація «Вікіпедії», редакції Guardian, The Economist і The New York Times.

    Демо-версію сервісу може випробувати онлайн будь-який користувач. Досить просто ввести в поле текст коментаря - кілька слів або пропозицію, і Perspective заміряє рівень його токсичності.

    Якщо цей рівень становитиме 80% і більше, є немаленький шанс, що ваш коментар, з'явившись в онлайні, образить інших користувачів.

    Сервіс все ще знаходиться в розробці, тому не здатний з граничною точністю знаходити тролів. Тому адміністрація просить користувачів залишати фідбек, щоб сервіс міг вчитися на своїх помилках.

    До слова, компанія HMD Global в неділю на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310. У легендарному телефоні залишиться популярна гра «Змійка».

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