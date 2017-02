Google запустив сервіс, який вимірює рівень тролінгу в коментарях

Сервіс вже тестували у Вікіпедії та The New York Times.

Цей сервіс працює на основі машинного навчання, він призначений для аналізу тексту коментарів: чи міститься в них образи, тролінг тощо.

Його вже тестувала адміністрація «Вікіпедії», редакції Guardian, The Economist і The New York Times.

Демо-версію сервісу може випробувати онлайн будь-який користувач. Досить просто ввести в поле текст коментаря - кілька слів або пропозицію, і Perspective заміряє рівень його токсичності.

Якщо цей рівень становитиме 80% і більше, є немаленький шанс, що ваш коментар, з'явившись в онлайні, образить інших користувачів.

Сервіс все ще знаходиться в розробці, тому не здатний з граничною точністю знаходити тролів. Тому адміністрація просить користувачів залишати фідбек, щоб сервіс міг вчитися на своїх помилках.

