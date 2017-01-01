Google змінить алгоритм для фейкових новин

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Фото: Google Авторитетні джерела інформації відтепер будуть з'являтися ближче до вершини списку результатів пошуку.

Зміни стосуватимуться інструкцій для співробітників компанії

Компанія Google змінить свій пошуковий алгоритм так, щоб посилання на фейкові новини та екстремістські висловлювання не показувалися. Компанії заявила, що алгоритм змінять для протидії групам, які використовують нечесні прийоми оптимізації пошуку.

«Наші алгоритми завжди намагалися «обдурити» люди або системи, щоб їхні сайти опинилися якомога вище у результаті пошуку - вони використовували «ферми» низькоякісного контенту, прихований текст і інші недобросовісні прийоми», - йдеться в заяві.

Зміни стосуватимуться інструкцій для співробітників компанії, які займаються оцінкою якості роботи пошуковика. Тепер робітники мають позначати в результатах пошуку образливі матеріали, сайти з спростованими теоріями змови і просто недостовірною інформацією.

Фактори, які враховує пошуковик, визначаючи черговість виведення на сторінку результатів пошуку, також зміняться. Зараз пошуковик враховує більше 100 таких факторів - від свіжості вмісту на сайті до того, як часто слово з пошуку з'являється на знайденій сторінці.

Авторитетні джерела інформації відтепер будуть з'являтися ближче до вершини списку результатів пошуку, а ті, які вважаються неавторитетними - підуть у самий низ.

Нагадаємо, у Facebook запрацювала нова функція, яка помічає фейки в стрічці новин користувачів.

Джерело: ВВС Русская служба