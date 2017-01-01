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    Горбачов вирішив продати віллу в Альпах

    • Сьогодні, 06:12
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    Михайло Горбачов
    Михайло Горбачов

    Вілла оцінюється у декілька мільйонів євро

    Колишній президент СРСР Михайло Горбачов виставив на продаж свою віллу Hubertus-Schlössl, розташовану на березі озера в німецькому місті Tegernsee в Баварських Альпах.

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    Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

    Дійсна вартість нерухомості не називається, але за існуючою інформацією видання, вілла може коштувати кілька мільйонів доларів.Віллу Hubertus-Schlössl в містечку Оберах сім'я Горбачових придбала 10 років тому. Вілла була побудована в 1908 році, кілька років тому її відремонтували.

    В останній раз Горбачова з дочкою і внуками бачити на віллі три роки тому. Площа триповерхового будинку складає 600 кв. м, а площа прилеглої території - 2,6 тис. м2.

    За даними журналістів, ймовірним покупцем нерухомості називають російського бізнесмена Алішера Усманова.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно в мережі опублікували фото триповерхового будинку в Києві глави Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського та маєтку екс-регіонала Бойка

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