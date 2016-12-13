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    Горбачова викликали до суду у справі про події у Вільнюсі 1991 року

    • Сьогодні, 15:26
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    <span>Михайло Горбачов</span>
    Михайло Горбачов

    Екс-президента СРСР можуть допитати через Skype

    Вільнюський окружний суд, який розглядає справу про події у Вільнюсі 13 січня 1991 року, вручив повістку колишньому президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову. Про це сказала в четвер суддя Айнор Корнелія Мацявічене, яка розглядає цю справу, передає Delfi.

    За її словами, повістка в суд Горбачову була направлена звичайною поштою на адресу Фонду Горбачова. Суд отримав повідомлення про вручення судової повістки 28 грудня. Вказано, що в адресованому суду листі є підпис Горбачова.

    Більше жодних документів суд не отримав. Не повідомляється, чи має намір свідок прибути на процес в Литві, чи згоден він дати показання за допомогою відеоконференції.

    У цій повістці вказано всі заплановані дати судових засідань. Суд згоден провести відеоконференцію для опитування цього свідка. У порядку денному також міститься прохання, щоб 85-річний Горбачов вказав особу, з якою можна було б підтримувати зв'язок з приводу дистанційного допиту. Ще одна повістка була відправлена йому електронною поштою, третя повістка - через міністерство юстиції.

    Суд в жовтні минулого року ухвалив допитати Горбачова як свідка. Прохання допитати колишнього лідера Радянського Союзу подали син загиблого під час кривавих січневих подій Аполінараса Повілайтіса Робертас Повілайтіс і його адвокат.

    У ніч на 13 січня 1991 року в результаті подійбіля Будинку друку, телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ було вбито 14 цивільних осіб. Сотні людей отримали поранення.

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